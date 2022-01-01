Пермское УФАС заподозрило торговую сеть «Перекрёсток» в нарушении Закона о рекламе Рассмотрение дела назначено на 14 сентября Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС возбудило дело по признакам нарушения ч. 5 ст. 21 Закона о рекламе в отношении АО «Торговый дом «Перекрёсток», ООО Компания «Симпл» и ООО «Маркетинг Юнайтед».

Как пояснили в ведомстве, дело заведено после проверки жалобы на рекламную акцию алкогольной продукции, реализуемой АО «Торговый дом «Перекрёсток». Заявитель указал, что на его электронную почту поступило письмо с предложением принять участие в розыгрыше призов, обязательным условием которого является приобретение водки определённой марки.

В УФАС отметили, что Закон о рекламе допускает проведение «стимулирующих мероприятий», однако торговая сеть «Перекрёсток» провела акцию, в которой между покупателями водки определённой марки разыгрывались призы, не относящиеся к спиртосодержащей продукции, а это противоречит требованиям ч. 5 ст. 21 указанного закона.

Ответственность за нарушение несут как рекламодатель, так и распространители ненадлежащей рекламы. В данном случае это АО «Торговый дом «Перекрёсток», ООО Компания «Симпл» и ООО «Маркетинг Юнайтед».

Рассмотрение дела назначено на 14 сентября.

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