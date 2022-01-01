В Прикамье 25 августа может стать самым жарким днём на этой неделе Среднесуточная температура превысит норму на 8-10˚ Поделиться Твитнуть

В среду, 24 августа, на большей части Пермского края за счёт поступления тёплой воздушной массы дневная температура воздуха приблизилась к +30˚. Тем не менее, достигнута эта отметка была только в Кочёво (+30˚), Оханске (+30,5˚), Кунгуре (+30,6˚) и Чайковском (+30,7˚). В Перми максимум составил +29,9˚. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Четверг 25 августа может стать самым жарким на этой неделе, с дневной температурой от +29 до +31˚, а отметка +30˚, вероятно, будет взята и в Перми, при этом среднесуточная температура воздуха превысит норму на 8-10˚.

Как отмечают синоптики, не факт, что 25 августа будут самым жарким в третьей декаде августа в целом, так как после короткого похолодания в начале следующей недели вероятна новая волна 30-градусной жары. Она будет предшествовать разрушению антициклона и возможной резкой смене характера погоды.

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