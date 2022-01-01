Коммунальная авария в Осе устранена В города началась подача воды Поделиться Твитнуть

г. Оса

Валерий Заровнянных

Коммунальная авария в Осе Пермского края к настоящему моменту устранена, сообщили в минЖКХ региона.

С 19.00 осуществляется подача воды на город. Учитывая повышенный водоразбор после инцидента, полное заполнение системы ожидается к 21.30.

Напомним, в Осинском городском округе Пермского края около 9 час. 24 августа произошло аварийное отключение водоснабжения, об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Без воды остались жилые дома и социально значимые объекты.

Причина отключения — порыв на канализационном коллекторе.

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