В Осинском округе Пермского края произошло аварийное отключение водоснабжения Причина — порыв на канализационном коллекторе Поделиться Твитнуть

В Осинском городском округе Пермского края около 9 час. 24 августа произошло аварийное отключение водоснабжения, об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Без воды остались жилые дома и социально значимые объекты.

Причина отключения — порыв на канализационном коллекторе.

МУП «Водоканал-Оса» ведёт аварийно-восстановительные работы. На месте происшествия работают силы и средства звена территориальной подсистемы ЕГС предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Осинского городского округа.

На социально-значимые объекты и к жилым домам организован подвоз воды. График подвоза можно уточнить по тел. +7 (34291) 4-54-07.

Жителям рекомендовали перекрыть в квартирах краны, задвижки и вентили на водопроводных трубах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.