Елена Синица В Пермском крае почти в два раза упал объём выдачи автокредитов За первое полугодие в регионе выдано автокредитов на 7 млрд руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае с января по июль 2022 года были выданы автокредиты на общую сумму 7 млрд руб. Это на 43,6% меньше, чем за такой же период 2021 года (12,3 млрд руб.). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по стране за эти полгода общая сумма выданных автокредитов составила 375,1 млрд руб. Это на 40,9% меньше, чем годом ранее (в январе-июле 2021-го — 634,7 млрд руб.). Если же сравнить с пандемийным 2020 годом, то показатель наоборот вырос — на 2,9%.





Самый большой объём выданных автокредитов зафиксирован в Москве (42,9 млрд руб.), Московской области (29 млрд руб.), Санкт-Петербурге (24,8 млрд руб.), Краснодарском крае (17 млрд руб.) и Республике Татарстан (14,2 млрд руб.).

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