Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Технической частью «Эха Перми» будет руководить Вячеслав Мальгин Медиахолдинг «Магма» пополнится ещё двумя радиостанциями Поделиться Твитнуть

Вячеслав Мальгин

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Стало известно, кто будет руководить радиостанцией «Эхо Перми», откуда уволились главный редактор Роман Попов и его заместитель Нина Соловей. На должность заместителя генерального директора холдинга «Магма» по радиовещанию принят Вячеслав Мальгин, который совмещает новую работу с прежней — руководителя рекламной службы Пермской синематеки.

В обязанности Вячеслава Мальгина будет входить руководство технической частью нескольких радиостанций, поскольку холдинг пополнился станцией «Звезда», вещающей на Пермь, Березники и Соликамск, а также, по утверждению нового замдиректора, в ближайшем будущем присоединит радио «Серебряный дождь», которое будет вещать на Пермь и Екатеринбург. В настоящий момент станция входит в холдинг Николая Грахова «Радио Си» в Екатеринбурге.

Вячеслав Мальгин подтвердил, что «Эхо Перми» примерно через месяц сменит название и будет «Спутником в Перми». Он сообщил, что из редакции уходят несколько ведущих журналистов вместе со своими авторскими программами, и сейчас идёт поиск новых кадров для их замены. По информации «Нового компаньона», отказались работать с новой редакцией автоэксперт Андрей Чертков, ведущая программы «Открытый бизнес» Наталья Летаева, психолог Александр Вайнер со своей программой «Доктор Вайнер», ведущий рубрики «Личный счёт» Пётр Ситник. Остаются на рабочих местах журналисты и ведущие Андрей Шмурай, Артём Жаворонков, Анна Букатова, Юрий Данилов.

Источник в редакции сообщил "Новому компаньону", что уже собран новый пул экспертов взамен тех, кто ушёл. Он также добавил, что с Натальей Летаевой редакция не сотрудничает уже несколько месяцев, а с Андреем Чертковым пока продолжаются переговоры.

Вячеслав Мальгин также сообщил, что в холдинге будет новая должность — главный редактор информационного вещания. Его имя пока не разглашается.

Медиахолдинг «Магма» учреждён фондом «Губерния», генеральный директор — Андрей Творогов. В холдинг входят радио «Эхо Перми» (сетевой партнёр — Sputnik FM), радио «Звезда», газета «Звезда», сайт «В курсе.ру». В планах — открытие собственного телеканала.

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