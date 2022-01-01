С 1 сентября общественный транспорт Перми переходит на зимнее расписание На большинстве маршрутов будут добавлены дополнительные отправления Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Городской общественный транспорт Перми с 1 сентября переходит на зимнее расписание. Это связано с сезонным ростом пассажиропотока, об этом сообщили в дептрансе.

Люди возвращаются из отпусков, а также каникул в учебных заведениях. В связи с этим происходит корректировка расписаний, предусматривающая большее количество отправлений.

Кроме того, на маршрутах № 1, 4, 14, 15, 60 и 67 будет совершаться больше отправлений по сравнению с расписанием, действовавшим до летнего сезона. Это позволит сократить интервал движения на маршрутах.

А автобусный маршрут № 24 по просьбе родителей учеников будет дополнительно совершать заезд на остановочный пункт «Улица Памирская» для обеспечения беспересадочной связи со школами, находящимися в этом районе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.