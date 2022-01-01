Елена Синица КРПК получит 1,6 млрд рублей из краевого бюджета на достройку домов в ЖК «Любимов» Средства выделят уже в этом году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Корпорации развития Пермского края (КРПК) из краевого бюджета выделят 1,6 млрд руб. Соответствующие поправки внесены в бюджет региона на 2022-2024 годы. Документ на рассмотрение в Заксобрание внёс губернатор края Дмитрий Махонин.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, средства предлагается выделить на строительство многоквартирных домов в ЖК «Любимов» в Березниках.





Средства на эти цели предложено предусмотреть уже в 2022 году. При этом, по данным из пояснительной записки, в 2023 году КРПК вернёт в краевой бюджет 1 млрд руб. за счёт достройки и реализации квартир в ЖК «Любимов».





Напомним, в июле прошлого года началось заселение самого большого дома ЖК «Любимов» — по ул. Строителей, 10.





По данным отчёта за июль (опубликованы в официальной группе ЖК), сейчас ведётся работа по достройке восьми домов: ул. Геннадия Братчикова, 4, 8 и 12, Строгановский бульвар, 13 и 15, ул. Ростовская, 1, ул. Строителей, 2 и 4.

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