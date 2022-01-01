В Перми задержан мужчина, уведший чужого ребёнка с детской площадки Он пообещал четырёхлетнему мальчику купить сласти Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В Перми судебные приставы спасли маленького мальчика, которого в неизвестном направлении уводил посторонний. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Сотрудницы ведомства Мария Баршевская и Анна Дианова, возвращаясь с обеденного перерыва, заметили мужчину в грязной толстовке и порванных штанах, который вёл за собой опрятно одетого мальчика лет четырёх. Ситуация показалась женщинам подозрительной и они напрямую спросили мальчика, знаком ли ему мужчина. Ребёнок рассказал, что видит «дядю» в первый раз и идёт с ним, поскольку тот пообещал купить ему сласти.

Тогда сотрудницы службы забрали ребёнка и отвели его в подразделение ведомства. Выяснилось, что мальчика уже объявили в розыск. Позднее родители пояснили, что отпустили сына погулять с собакой во двор и запретили куда-либо уходить.

Подозрительный мужчина был задержан. В отделе полиции выясняют обстоятельства происшедшего.





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