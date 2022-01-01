В Перми в третий раз пройдет кулинарная олимпиада «Легенда» Лучшие повара России сразятся в кулинарной битве Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено оргкомитетом олимпиады «Легенда»

В Перми 9-11 сентября состоится финал III Всероссийской олимпиады по кулинарному искусству и сервису «Легенда» имени Виктора Беляева.

На соревнования приедут 250 профессионалов ресторанного бизнеса из 40 регионов России. В течение года участники проходили отборочные конкурсы в разных городах. Финалисты поборются за звание лучших шеф-поваров, кондитеров и пекарей, барменов и пиццайоло. Всего на площадке Пермской ярмарки пройдет 12 чемпионатов под профессиональным судейством Всемирной Ассоциации Сообществ Шеф-поваров.

Олимпиада «Легенда» проходит в Перми уже в третий раз.

Максим Беляев, руководитель олимпиады «Легенда»:

— «Легенда» остается крупнейшим профессиональным событием в России. Уровень мастерства участников с каждым годом повышается, конкуренция становится всё жарче, а сами соревнования зрелищнее. Для талантливых шеф-поваров из всех уголков России олимпиада «Легенда» — мощный толчок для профессионального развития, обмен опытом и мастерством. Для рестораторов — возможность присмотреться к талантливым кадрам. Мы уже третий год проводим финал олимпиады именно в Перми и рады видеть здесь ценителей гастрономических мероприятий.

Пермяки смогут попасть на мероприятие бесплатно и попробовать конкурсные блюда. Зрителей ждут практические мастер-классы от ведущих шефов регионов, фестиваль уличной еды и гастрономическая площадка с продуктами из Пермского края.

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