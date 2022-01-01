Продукция «Уралкалия» получила знак Минсельхоза РФ «Зелёный эталон» Поделиться Твитнуть

«Уралкалий», один из крупнейших мировых производителей калия, прошёл сертификацию Автономной некоммерческой организации «Российская система качества» (Роскачество) на соответствие продуктов национальному стандарту минеральных удобрений с улучшенными экологическими характеристиками. Товарный знак «Зелёный эталон», правообладателем которого является Минсельхоз РФ, получил мелкий и гранулированный хлористый калий.

В ходе аудита в компании были проверены требования к производству, хранению, транспортировке и оформлению документации, а также соответствие ГОСТу, предъявляющему требования к содержанию тяжёлых металлов и мышьяка в составе продукта. Калийные удобрения компании производятся с применением технологий, не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. Получение сертификата даёт право размещать экомаркировку «Зелёный эталон» на упаковке продукции.

Елена Эскина, директор по устойчивому развитию ПАО «Уралкалий»:

— Безопасность, экологичность и низкий углеродный след нашей продукции являются приоритетами для компании. Получение сертификации на соответствие ГОСТ Р 58658-2019 было определено руководством в качестве одной из задач на 2022 год в рамках реализации ESG-стратегии «Уралкалия». Мы рады, что нам удаётся последовательно выполнять взятые на себя добровольные обязательства в соответствии с намеченным планом.

По сообщению пресс-службы ПАО «Уралкалий»

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.