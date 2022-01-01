Автобусы № 88 в Перми возвращаются к прежнему маршруту следования Ранее маршрут был укорочен до остановки «Завод профнастила» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Компенсационный автобусный маршрут № 88 в Перми, временно заменяющий трамвайный маршрут № 3, с 24 августа вновь будет следовать до остановки «Улица Трамвайная». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее из-за ремонтных работ в тоннеле на ул. Дзержинского маршрут был временно укорочен до остановочного пункта «Завод профнастила».

В департаменте транспорта отмечают, что возобновление трамвайного движения станет возможным после полного окончания строительных работ на участке.

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