Андрей Стрельцов В составе пермского «Амкара» появились два новичка Они призваны усилить среднюю линию команды Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Руководство пермского футбольного клуба «Амкар» объявило о подписании контрактов с Тимуром Абдрашитовым, ранее выступавшим за столичное «Торпедо», и Алексеем Скворцовым, игравшим за красноярский «Енисей». Оба футболиста — полузащитники. Об этом сообщает пресс-служба «красно-чёрных».

Абдрашитову 20 лет. По регламенту он считается молодым футболистом. Воспитанник пермского футбола.

Алексею Скворцову 30 лет. Он уже играл за «Амкар» в начале своей карьеры, но за молодёжный состав. Обладатель Кубка в составе «Тосно». В его активе более 170 матчей в Первой лиге.





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