На Украине погиб контрактник из Чайковского
Александру Банникову было 44 года
В ходе военной спецоперации на Украине погиб рядовой из Чайковского Пермского края Александр Банников. Ему было 44 года. Об этом сообщает газета «Чайковская вечорка».
У Александра остались жена и трое детей.
Служил Банников водителем БТР гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа. Александр подписал контракт на четыре месяца и должен был вернуться домой в сентябре.
Прощание с солдатом состоится в Чайковском 24 августа с 12 до 13 часов в ритуальном зале по ул. Вокзальной.
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