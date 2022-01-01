В Пермском крае полицейский открыл стрельбу во дворе жилого дома Поделиться Твитнуть

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В Березниках Пермского края полицейский открыл стрельбу во дворе жилого дома. Об этом сообщает ВЕТТА.

Как сообщили в УМВД по Пермскому краю, инцидент произошёл вечером 22 августа во дворе дома № 70 по ул. Ленина. «Между двумя мужчинами на бытовой почве произошёл конфликт. Один из участников брызнул в лицо другому из газового баллончика, после чего второй нанёс несколько ударов по автомобилю, а затем выстрелил в оппонента из травматического пистолета два раза», — говорится в сообщении.

Стрелявший был доставлен в отделение полиции, а пострадавший обратился в больницу за медпомощью.

Было установлено, что задержанный — сотрудник ОМВД России по Березниковскому ГО, находившийся во время инцидента вне службы.

По факту ЧП в СУ СКР по Пермскому краю начата проверка.

В соцсетях сообщается, что сотрудник полиции ссорился со своей бывшей супругой. В конфликт вмешался её новый сожитель, после чего началась ссора.

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