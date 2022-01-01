Елена Синица За полгода судебные приставы Прикамья взыскали более 770 млн рублей задолженности по налогам В ведомстве находилось более 220 тыс. исполнительных документов о взыскании долгов с налогоплательщиков Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

За первое полугодие 2022 года краевые судебные приставы взыскали более 770 млн руб. задолженности по налогам. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.

С начала года в ведомстве находилось более 220 тыс. исполнительных документов о взыскании долгов с налогоплательщиков. На данный момент из них прекращено порядка 47 тыс. исполнительных производств.





Кроме этого, сообщается, что в отделении УФССП по Мотовилихинскому району в отношении пермяка возбуждено 14 исполнительных производств. Общая сумма долга превышает 650 тыс.руб. Сейчас на его недвижимость наложен арест. Если пермяк не погасит задолженность, то имущество реализуют на торгах.

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