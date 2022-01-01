В Пермском крае откроются 37 новых социальных кинозалов Их число увеличится с 94 до 131 Поделиться Твитнуть

На этой неделе в Пермском крае откроются 37 новых социальных кинозалов. Таким образом, количество площадок с 94 увеличится до 131. По данным краевого минкульта, новые залы появятся в 22 округах.

Благодаря социальным кинозалам, жители получают возможность, не выезжая в региональную столицу, смотреть на больших экранах художественные фильмы и мультфильмы, знакомиться с некоммерческими документальными лентами. Также соцкинозалы являются площадками для дискуссий жителей о проблемах, актуальных для их населённых пунктов, поиска единомышленников и т.д.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин ранее заявлял о том, что важно преодолевать территориальное неравенство в социальной сфере, которое существует между городами и сельской местностью. Эта задача успешно реализуется благодаря нацпроекту «Культура». «Благодаря федеральной поддержке мы открываем виртуальные концертные залы, социальные кинозалы, модельные библиотеки, автоклубы. Всё это способствует тому, что у жителей отдалённых территорий Прикамья появляются новые возможности культурного развития», — отметил Дмитрий Махонин.

По информации краевого минкульта, руководителями новых социальных кинозалов станут сотрудники Домов культуры, музеев и библиотек, обученные «Пермской синематекой».

«Обучение проводила команда проекта и приглашённые эксперты в сфере кино, социологии, психологии, этнографии и др. на методических онлайн-занятиях и очных сессиях в «Пермской синематеке». В программе обучения были модули, посвящённые созданию документального кино, практикам работы со зрительской аудиторией и организации работы социального кинозала», — рассказала руководитель проекта «Социальный кинозал» Ольга Ахмедзянова.

Открытие социальных кинозалов перейдёт во Всероссийскую акцию «Ночь кино», которая пройдёт 27 августа, в День российского кино. В Пермском крае акция состоится как на площадках, открытых в 2022 году, так и на тех, что открылись в предыдущие годы. Всего в событии примут участие 82 социальных кинозала.

Напомним, проект социальных кинозалов стартовал в Прикамье в 2019 году. Он реализуется ГКБУК «Пермская синематека» при поддержке Министерства культуры Пермского края. Задача проекта — развитие кинематографии в малых городах и поселениях края.

В День российского кино 37 новых социальных кинозалов откроются в следующих населённых пунктах:

п. Яйва — Александровский МО;

д. Кляпово — Берёзовский МО;

г. Верещагино и п. Бородулино — Верещагинский ГО;

п. Кебраты — Гайнский МО;

г. Губаха и п. Углеуральский — Губахинский ГО;

г. Добрянка — Добрянский ГО;

с. Елово — Еловский МО;

с. Пелым — Кочёвский МО;

г. Краснокамск и п. Майский — Краснокамский ГО;

с. Пешнигорт и с. Белоево — Кудымкарский МО;

с. Ошья — Куединский МО;

п. Комсомольский и с. Плеханово — Кунгурский МО;

с. Кын и д. Сова — Лысьвенский ГО;

п. Октябрьский, с. Богородск и с. Ишимово — Октябрьский ГО;

с. Орда — Ординский МО;

п. Павловский, д. Киприно и д. Нововознесенск — Очёрский ГО;

п. Черное — Соликамский ГО;

п. Суксун и д. Поедуги — Суксунский ГО;

с. Частые — Частинский МО;

п. Керчевский и п. Рябинино — Чердынский ГО;

с. Бедряж, с. Етыш, с. Тюй, с. Тауш — Чернушинский ГО;

п. Пожва — Юсьвинский МО.





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