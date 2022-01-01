Adidas начал расторгать с пермскими торговыми центрами договоры аренды Уведомление о расторжении получил ТЦ «Колизей Cinema» Поделиться Твитнуть

Производитель спортивной одежды Adidas направил в ГК «РИАЛ» уведомление о расторжении договора аренды помещений в пермском ТЦ «Колизей Cinema». Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

В общей сложности Adidas и другая сеть спорттоваров Reebok занимают в ТЦ около 800 кв. м. В настоящий момент «РИАЛ» ведёт переговоры о сохранении аренды с турецкой компанией FLO, являющейся новым оператором Reebok в России.

Магазин Adidas также есть в ТЦ «Домино». Там компания пока сохраняет за собой площади.

После начала военной спецоперации на Украине мировые бренды начали приостанавливать свою деятельность в России.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.