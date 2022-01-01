В Прикамье арестовали крупную партию дынь В плодах обнаружены нитраты Поделиться Твитнуть

В Арбитражный суд Пермского края поступило заявление Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю о привлечении ИП Сидорова К.В. к административной ответственности. Ведомство требует наложить на предпринимателя штраф и конфисковать принадлежащую ему партию дынь.

Заявление надзорного органа поступило после внеплановой выездной проверки, в ходе которой в дынях было обнаружено двойное превышение норм по нитратам, отсутствовали товаросопроводительные документы и маркировка.

В настоящий момент спорный товар весом около 240 кг арестован.

Как сообщили в пресс-службе суда, первое судебное заседание назначено на 1 сентября.

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