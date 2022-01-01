В Пермском крае вырос спрос на учителей Средняя предлагаемая заработная плата составляет 33 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Пермском крае количество вакансий для учителей к концу августа выросло на 20% по сравнению с началом месяца, об этом сообщает hh.ru. Специалисты онлайн-платформы по поиску работы связывают динамику с приближающимся учебным годом. Средняя предлагаемая заработная плата составляет 33 тыс. руб.

Поясняется, что в регионе из открытых более 180 вакансий есть не только предложения от классических образовательных учреждений, но и от онлайн-школ, организаций из сферы допобразования и различных курсов, в том числе творческих.

Интересно, что некоторые вакансии для учителей предполагают переезд в другие страны. Например, открыта вакансия в Монголии: в русскую общеобразовательную школу города Эрдэнэт на зарплату от 75 тыс. руб. на руки нужен опытный учитель начальных классов.

Сейчас на hh.ru активны высокооплачиваемые вакансии преподавателя курсов программирования онлайн (с зарплатой до 100 тыс. руб.), преподавателя математики (до 96 тыс. руб.), преподавателя английского языка (до 75 тыс. руб.), педагога по вокалу (до 70 тыс. руб.) и др.





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