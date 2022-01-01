Ростуризм выделит Пермскому краю на туристические проекты ещё около 122 млн руб. Более 80 млн предполагается направить на организацию кемпингов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Ростуризме приняли решение в 2023 году поддержать грантами туристические проекты Пермского края. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Так, на организацию кемпингов и автокемпингов Прикамье получит 82 млн руб., ещё 39,7 млн руб. будет выделено региону на создание и развитие национальных туристических маршрутов, а также пляжных зон.

Всего Ростуризм отобрал 48 регионов на грантовую поддержку проектов в туризме в 2023 году. Суммарно планируется поддержать не менее 1 тыс. проектов на 5,3 млрд руб.

Ранее стало известно, что Пермь получит от Ростуризма 203 млн руб. на внедрение единого дизайн-кода в туристическом центре.





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