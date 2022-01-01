Прокуратура обязала предприятия Пермского края до 25 августа снизить выбросы в атмосферу Это связано с метеоусловиями, неблагоприятными для рассеивания вредных примесей в атмосфере Поделиться Твитнуть

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Пермская межрайонная природоохранная прокуратура в связи с метеоусловиями, неблагоприятными для рассеивания вредных примесей в атмосфере, предписала предприятиям края принять меры к снижению выбросов загрязняющих веществ в воздух на период с 20 час. 22 августа до 10 час. 25 августа на территории Губахи, Перми, Соликамска, Березников, Чусового, Лысьвы и Горнозаводска.

В случае невыполнения мероприятий по снижению выбросов организации и их руководители могут быть привлечены к административной ответственности и оштрафованы до 100 тыс. руб., отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Подобные ограничения на предприятиях края уже неоднократно вводились этим летом в связи с жаркой и засушливой погодой.

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