Скульптуру маленького медвежонка установили у входа в пермский ЦВЗ До этого она находилась у гостиницы «Урал» Поделиться Твитнуть

Центральный выставочный зал

Миниатюрную скульптуру маленького медвежонка установили у входа в центральный выставочный зал в Перми по адресу Компрос, 10. Это арт-объект из проекта «ПМЖПермь», сообщили в ЦВЗ.

Ранее скульптура находилась у гостиницы «Урал».

«ПМЖПермь» — это общественный проект, который предполагает размещение на городских улицах серии мини-скульптур. Это могут быть: персонажи пермской мифологии, животные, символические образы и многое другое.

«Медведь — символ Пермского края по праву считается покровителем наших земель. Олицетворяя собой черты национального характера, этот таежный зверь издавна был маркером России. Именно поэтому, новорождённый медвежонок стал героем инсталляции «День рождения», которую жители и гости нашего города теперь могут увидеть рядом с нашим входом, прикоснуться и потереть «косолапому» его холодный маленький носик на удачу», — говорится в сообщении.

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