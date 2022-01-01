Андрей Стрельцов Пермский «Молот» расстался с шестью хоккеистами Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Ряд игроков, находившихся в пермском ХК «Молот» на просмотре, после завершения предсезонного турнира «Кубок Прикамья», покинули клуб. У всех был так называемый «пробный контракт», об этом сообщили в пресс-службе пермской команды.

Это нападающие Дмитрий Левашов, Кирилл Никуличев, Даниил Марков, Никита Чеков, а также защитники Савелий Козлов и Даниил Ершов.

Тем временем, «Молот» продолжает подготовку к новому чемпионату ВХЛ. 26 августа пермская ледовая дружина примет участие в традиционном турнире, посвящённому Дню образования Тюменской области. Среди участников, помимо «молотобойцев». — местный «Рубин», «Омские крылья» и челябинский «Челмет».





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