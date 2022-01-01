Суд отказал застройщику во взыскании убытков по земельным участкам в пермском ЖК «Арсенал»
За 2,5 года было проведено 22 судебных заседаний, судом исследовано более 10 томов дела
Арбитражный суд Пермского края 22 августа поддержал позицию администрации Перми в споре с ООО «Строительно-монтажное управление №3 Сатурн-Р» и в полном объёме отказал застройщику ЖК «Арсенал» во взыскании убытков с муниципалитета в сумме 259,9 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Истец просил взыскать с города денежные средства по мотиву фактического изъятия земельных участков для муниципальных нужд под улично-дорожную сеть в районе строительства многоквартирных домов по адресам: ул. Красные казармы, Чернышевского и т.д. Кроме того, истец просил возложить обязанность на ответчика принять земельные участки, используемые для муниципальных нужд под улично-дорожную сеть.
Как напомнили в администрации города, представители строительной компании подали иск в ноябре 2020 года. За 2,5 года было проведено 22 судебных заседаний, судом исследовано более 10 томов дела.
В мэрии отметили, что в ходе судебного разбирательства была назначена и проведена экспертиза АНО «Союзэкспертиза Пермь», которая также подтвердила правоту муниципалитета.
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