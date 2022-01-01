Суд отказал застройщику во взыскании убытков по земельным участкам в пермском ЖК «Арсенал» За 2,5 года было проведено 22 судебных заседаний, судом исследовано более 10 томов дела Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края 22 августа поддержал позицию администрации Перми в споре с ООО «Строительно-монтажное управление №3 Сатурн-Р» и в полном объёме отказал застройщику ЖК «Арсенал» во взыскании убытков с муниципалитета в сумме 259,9 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Истец просил взыскать с города денежные средства по мотиву фактического изъятия земельных участков для муниципальных нужд под улично-дорожную сеть в районе строительства многоквартирных домов по адресам: ул. Красные казармы, Чернышевского и т.д. Кроме того, истец просил возложить обязанность на ответчика принять земельные участки, используемые для муниципальных нужд под улично-дорожную сеть.

Как напомнили в администрации города, представители строительной компании подали иск в ноябре 2020 года. За 2,5 года было проведено 22 судебных заседаний, судом исследовано более 10 томов дела.

В мэрии отметили, что в ходе судебного разбирательства была назначена и проведена экспертиза АНО «Союзэкспертиза Пермь», которая также подтвердила правоту муниципалитета.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.