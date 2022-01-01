Елена Синица Краевой парламент анонсировал повестку августовского пленарного заседания Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В четверг, 25 августа, состоится очередное пленарное заседание краевого парламента. Особое внимание в повестке уделяется вопросам социального характера.

Так, депутаты Заксобрания рассмотрят законопроект о предоставлении бесплатных земельных участков медицинским и педагогическим работникам региона. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что участки будут предоставлять в собственность для индивидуального жилищного строительства.





При этом участки будут располагаться в населённых пунктах с численностью менее 10 тыс. чел. Предельный минимальный размер участка предлагается установить 0,10 га.





Кроме этого, предлагается предусмотреть возврат части стоимости земельного участка в доход муниципального образования (где был предоставлен участок) в случае расторжения трудового договора до истечения пятилетнего срока.





Если краевой парламент поддержит законопроект, то он вступит в силу с 1 января 2023 года.





«Необходимость подобного решения назрела. Невозможно декларировать равенство образовательных и медицинских услуг для городских и сельских жителей, пока не решён кадровый вопрос в этих отраслях, — отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих. — Бесплатный участок под индивидуальное строительство может стать значимым аргументом в пользу решения молодого специалиста остаться работать в сельской местности. Особенно, если учесть, что это будет дополнением к широкому спектру уже существующих в регионе мер поддержки медиков и педагогов».





Кроме этого, депутаты заслушают ежегодный отчёт о состоянии местного самоуправления и о развитии муниципальных образований. В рамках правительственного часа глава краевого минздрава Анастасия Крутень представит информацию о состоянии здоровья населения и санитарно-эпидемиологическом благополучии в регионе.

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