Елена Синица На Украине погиб военнослужащий из Красновишерского округа Вениамин Шатохин погиб 14 августа Поделиться Твитнуть

В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из д. Ванькова Вениамин Шатохин. Об этом сообщает администрация Красновишерского городского округа в соцсетях.

Уточняется, что мужчина погиб 14 августа. Прощание с ним прошло 20 августа. В администрации округа выразили соболезнования родным и близким Вениамина Шатохина.

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