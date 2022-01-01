Елена Синица
На Украине погиб военнослужащий из Красновишерского округа
Вениамин Шатохин погиб 14 августа
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В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из д. Ванькова Вениамин Шатохин. Об этом сообщает администрация Красновишерского городского округа в соцсетях.
Уточняется, что мужчина погиб 14 августа. Прощание с ним прошло 20 августа. В администрации округа выразили соболезнования родным и близким Вениамина Шатохина.
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