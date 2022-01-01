Елена Синица В июле средний размер автокредита в Пермском крае сократился до 915 тыс. рублей Это на 11,9% меньше, чем в июне Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В июле средний размер автокредита в Пермском крае сократился и составил 915,5 тыс. руб. Это на 11,9% меньше, чем в июне (1,039 млн руб.). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по России в июле средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,19 млн руб. Это на 3,9% меньше, чем было зафиксировано в июне (1,24 млн руб.).





Лидерами по этому показателю в июле стали Москва (1,76 млн руб.), Московская область (1,54 млн руб.), Санкт-Петербург (1,49 млн руб.), а также в Ленинградская область (1,33 млн руб.) и Краснодарский край (1,32 млн руб.).

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