Елена Синица За неделю от укусов клещей пострадали 113 жителей региона В их числе 17 детей Поделиться Твитнуть

За неделю из-за укусов клещей в медорганизации Пермского края обратились 113 жителей. В числе пострадавших 17 детей. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.

В 51,3% случаев присасывание клеща произошло при посещении леса, в 31,9% случаев — при посещении индивидуальных садов, в 16,8% — при посещении лесопарковых зон и других территорий.





Только в 1,7% случаев клещи оказались инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, в 42,7%— иксодовым клещевым боррелиозом, в 4,2% — моноцитарным эрлихиозом человека, в 1,1% — гранулоцитарным анаплазмозом человека.

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