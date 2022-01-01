Елена Синица На Пермский марафон зарегистрировалось более 10 тыс. человек Уже раскуплены все слоты на 1, 3 и 5 км Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На Пермский марафон впервые зарегистрировалось свыше 10 тыс. участников. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В горадминистрации отметили, что уже раскуплены все слоты на 1, 3 и 5 км.





Напомним, «Пермский марафон» запланирован на 3-4 сентября. В нём примут участие люди из 32 регионов России и Белоруссии.

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