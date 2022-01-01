За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 496 новых случаев COVID-19 Скончались двое пациентов Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 496 новых случаев коронавируса. Среди заражённых 128 жителей в возрасте 60 лет и старше. Госпитализировано шесть человек, 302 выздоровели, два пациента скончались.

Новые заболевшие выявлены в 21 территории края: в Перми, Березниках, Губахе, Чайковском, в Чусовском, Пермском, Нытвенском, Краснокамском, Кунгурском, Чернушинском, Добрянском, Соликамском, Куединском, Лысьвенском, Большесосновском, Октябрьском, Осинском, Сивинском, Бардымском, Ординском и Карагайском муниципальных и городских округах.

За прошедшие выходные выявлено 1145 новых случаев заражения, среди которых 288 пациентов — лица старше 60 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 381 758. От инфекции скончались 8 861.

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