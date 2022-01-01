При посадке самолёта из Перми зафиксирован неопознанный объект Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во время выполнения рейса Пермь—Москва 21 августа в 23.26 московского времени при заходе на посадку в аэропорту Внуково в самолёте В-737-800 сработала система предупреждений столкновения самолётов TCAS из-за неопознанной цели. Об этом сообщает телеграм-канал aviaincident.

Уточняется, что цель пересекла взлётно-посадочную полосу справа налево на большой скорости.

Посадка «Боинга» прошла в штатном режиме.

Самолёт В-737-800 (бортовой номер RA-73294) выполнял рейс PBD432. Эксплуатант — ООО «Авиакомпания «Победа».





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