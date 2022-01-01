Елена Синица За неделю на дорогах Перми остановили 69 нетрезвых водителей С 15 по 21 августа было пресечено 2 575 нарушений ПДД Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За неделю с 15 по 21 августа сотрудники ГИБДД пресекли 2 575 нарушений ПДД. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Так, были остановлены 69 нетрезвых водителей, 22 водителя без прав. Также зафиксировано 348 случаев непредоставления преимущества пешеходам. Сами пешеходы были нарушителями 347 раз. Водители автобусов нарушили ПДД 43 раза.





За эту же неделю в городе произошло восемь ДТП с пострадавшими. Восемь человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.