В Перми на 22% выросли расходы на подготовку детей к новому учебному году Закупка школьных принадлежностей, одежды и обуви на одного школьника обойдётся в 11 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми за год расходы на подготовку детей к новому учебному году выросли на 22% и составили 11 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе SuperJob.

Дороже всего сборы к 1 сентября оказались в Москве — 14,3 тыс. руб., Санкт-Петербурге — 13,1 тыс. руб., Екатеринбурге — 12 тыс. руб.

Минимальные суммы — 10,2 и 10,4 тыс. руб. — сложились в Волгограде и Воронеже.

Сильнее всего за год закупка учебных принадлежностей, одежды и обуви подорожала в Санкт-Петербурге (+31%) и Москве (+30%). Минимальный рост цен зафиксирован в Омске (+7%) и Новосибирске (+10%).

В среднем по России на сборы ребёнка к 1 сентября взрослые в этом году потратят около 14 тыс. руб. (+20% по сравнению с прошлым годом).

В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю до 26 августа продолжает работу горячая линия на тему качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. Специалисты принимают звонки с 9:30 до 17:30.

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