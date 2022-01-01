В освобождённые территории из Пермского края отправилась седьмая партия гуманитарной помощи Поделиться Твитнуть

Из Перми 19 августа в распределительный центр партии «Единая Россия» в Крыму, а оттуда на Донбасс и освобождённые территории отправилась очередная партия гуманитарной помощи. Машину с 12 тоннами груза собрали члены «Единой России» в местных отделениях, депутаты от партии разных уровней, представители бизнеса Пермского края.

Нынешняя отправка гуманитарной помощи из Пермского края — уже седьмая. Всего с начала спецоперации регион направил в ЛДНР около 340 тонн помощи: продукты питания, питьевую воду, детские товары, предметы первой необходимости, школьные принадлежности. Автомобильным и железнодорожным транспортом отправлялись и строительные материалы.

Как подчёркивал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, в ходе сбора гуманитарной помощи люди проявляют лучшие человеческие качества. «Жители Прикамья, предприятия, организации, общественные объединения и многие другие с готовностью помогают тем, кто оказался в трудной ситуации. Благодаря этому, люди в ДНР и ЛНР чувствуют нашу поддержку», — отмечал губернатор.

Значительная часть отправленной гуманитарной помощи собрана и сформирована при помощи регионального отделения партии «Единая Россия», Волонтёрского центра партии, созданного на базе Региональной общественной приёмной председателя партии. Были открыты три пункта сбора гуманитарной помощи в Перми и на базе местных отделений партии во всех муниципалитетах Пермского края. Всего на сегодня работает более 50 точек сбора помощи.

Партия выстроила полноценную систему сбора, доставки и распределения гуманитарной помощи. На специальном складе в Перми привезённые из муниципалитетов грузы сортируют и готовят к отправке активисты «Молодой Гвардии Единой России».

Также при поддержке реготделения и региональной общественной приёмной председателя партии реализуются акции «Собери ребёнка в школу», «Бабушкина забота» и «Книги — Донбассу». Собранные в рамках акций книги, учебные принадлежности, вязаные тёплые вещи также отправились сегодня в составе груза. Существенную помощь оказали и пермские предприятия: «Пермский мукомольный завод», мясокомбинат «Майский», компания «Форвард», ООО «Теплогазстрой».

В числе тех, кто пришёл проводить гуманитарный груз, были и пермские волонтёры, работавшие в ЛДНР и других освобождённых территориях. В составе волонтёрских отрядов, где были молодогвардейцы со всей страны, пермяки помогали людям в лагерях беженцев, больницах, готовили еду, распределяли гуманитарную помощь, участвовали в поисковых работах.

За свою активную работу благодарственные письма регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края получили Андрей Сотников, Илья Шобанов, Валентин Пантелеев и Леонид Новохатский, которые выезжали в ЛДНР в разное время с мая по август и работали в разных населённых пунктах: Мариуполе, Мелитополе и др.

Леонид Новохатский работал в городе Изюм Харьковской области с 25 июля по 9 августа. Он — студент четвёртого курса Пермского государственного национального исследовательского университета, член Молодёжного парламента Перми, руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Индустриального района Перми. Собираясь в составе волонтёрского отряда работать в освобождённых территориях, сознательно выбрал город Изюм. Как говорит Леонид, это фактически прифронтовая зона, и люди здесь нуждаются в помощи больше всего.

«Мы занимались развозом гуманитарных наборов, в которые входили продукты и бытовая химия. Также передавали в реабилитационный центр необходимые вещи: холодильник, памперсы для взрослых и т.д. Занимались и поиском пропавших людей. Несмотря на то, что до поездки волонтёры не знали друг друга, быстро нашли общий язык, работа шла слаженная», — рассказывает Леонид Новохатский.

По его словам, жизнь в городах и сёлах освобождённых территорий постепенно восстанавливается. Жители приветствуют волонтёров и солдат российской армии, и ждут, чтобы поскорее были освобождены все территории, прошли референдумы и восстановился мирный быт. «Люди очень хвалят наших солдат: бывало, что наши воины отдавали последние пайки многодетным семьям, нуждающимся», — говорит Леонид и добавляет, что готов снова поехать волонтёром.

Вручая благодарственные письма волонтёрам, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев отметил, что партия, «Молодая Гвардия» и весь Пермский край продолжат помогать в восстановлении мирной жизни на освобождённых территориях.

«Искренняя благодарность всем, кто оказывает поддержку. Кто лично работает волонтёром на освобождённых территориях, помогая людям налаживать мирную жизнь. Кто принимает участие в сборе гуманитарной помощи. Кто вносит пожертвования в специально созданный Фонд помощи жителям ЛДНР и нашей армии. Мы получаем обратную связь и знаем, что наше участие ценят как в наших Вооружённых силах, так и гражданские люди. Желаю сегодняшнему гуманитарному грузу поскорее благополучно добраться до места назначения — его там ждут. Уверен, что это не последний груз от жителей Прикамья нашим братьям на освобождённых территориях», — сказал Вячеслав Григорьев.

По сообщению пресс-службы партии «Единая Россия»

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