В Пермском крае на этой неделе ожидается сухая и жаркая погода Локальные дожди возможны не ранее четверга Поделиться Твитнуть

Насупившая неделя в Прикамье из-за блокирующего антициклона будет жаркой и сухой, из-за чего обстановка с пожарами может ухудшиться. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на авторов проекта «Метеоролог и я».

С понедельника по среду установится малооблачная погода без осадков. Максимальная температура в дневные часы — от +26 до +31 градуса. Ночью — около +10...+15.

В четверг и пятницу температурный фон останется прежним, однако местами возможен кратковременный дождь, в отдельных районах гроза с порывами ветра до 14 м/с.

Ожидается, что к выходным влияние антициклона уменьшится, увеличится облачность, и дневная температура воздуха немного понизится — до +23…+28 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

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