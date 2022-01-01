Владимир Митин Предприниматель не смог обжаловать отказ в увеличении высотности здания в центре Перми Максимальная высота трёхэтажной пристройки по ул. Газеты "Звезда", 21а не должна превышать 10,3 м Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Предпринимателю Владимиру Шмакову отказано в признании недействительным решения краевого минимущества об отказе в выдаче разрешения на реконструкцию здания по ул. Газеты "Звезда", 21а. Решение об этом принял Арбитражный суд Пермского края.

В обосновании своего решения представители краевого ведомства указали, что предприниматель запрашивал увеличение высотности здания до 15,5 м. Проектная документация, приложенная к заявлению, предполагала максимальную высоту пристройки в 10,3 м, по этой причине предпринимателю было отказано в выдаче разрешения на реконструкцию.

«Высота существующего на земельном участке здания не превышает предельную для данной территории и составляет 13,8 м, высота пристройки — 8,3 и 10,355 м», — говорится в определении суда. Также уточняется, что по проектной документации, прошедшей экспертизу, высота проектируемой 3-этажной пристройки составляет 10,3 м.

Кроме того, из определения суда следует, что через несколько дней после подачи первого заявления предприниматель подал второе. В нём была указана высота пристройки, соответствующая параметрам проектной документации (10,3 м). Это заявление было удовлетворено краевым минимущества.

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