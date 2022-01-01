Елена Синица Краевые власти готовы выкупить ТЦ Zoom не более чем за 130 млн рублей Владельцы же готовы продать объект за 150 млн руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевые власти готовы выкупить ТЦ Zoom (ул.Ленина,37), но за сумму, не превышающую 130 млн руб. Об этом «Коммерсант-Прикамье» сообщает со ссылкой на свой источник.

По данным из объявления на Avito, владельцы объекта готовы его продать за 150 млн руб. В разное время там располагались кафе «Юность», ресторан «Живаго».





При этом в краевом минимущества изданию сообщили, что мероприятия по оценке объекта еще не осуществлялись. Ценовые предложения собственнику власти ещё также не выдвигали.





Ранее в ведомстве также уточняли, что приобретение данного объекта предусмотрено региональной адресной инвестиционной программой, и мероприятия, связанные с приобретением здания в краевую собственность, уже осуществляются.

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