Андрей Стрельцов
«Амкар» одержал убедительную победу на домашней арене
В Перми было разгромлено «Торпедо» из Миасса
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Пермский футбольный клуб, в рамках первенства Второй лиги, на своём поле с крупным счётом обыграл «Торпедо» из Миасса. «Красно-чёрные» забили в ворота соперников четыре безответных мяча.
Александр Подбельцев и Роман Симонов отличились в первой половине матча. После перерыва ещё один гол на свой счёт записал Александр Подбельцев, а окончательную точку в матче поставил Евгений Тюкалов.
После пятого тура подопечные Рустема Хузина поднялись на третье место в турнирной таблице.
Следующую игру «Амкар» проведёт 27 августа на выезде в Екатеринбурге.
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