Андрей Стрельцов «Амкар» одержал убедительную победу на домашней арене В Перми было разгромлено «Торпедо» из Миасса Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский футбольный клуб, в рамках первенства Второй лиги, на своём поле с крупным счётом обыграл «Торпедо» из Миасса. «Красно-чёрные» забили в ворота соперников четыре безответных мяча.

Александр Подбельцев и Роман Симонов отличились в первой половине матча. После перерыва ещё один гол на свой счёт записал Александр Подбельцев, а окончательную точку в матче поставил Евгений Тюкалов.

После пятого тура подопечные Рустема Хузина поднялись на третье место в турнирной таблице.





Следующую игру «Амкар» проведёт 27 августа на выезде в Екатеринбурге.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.