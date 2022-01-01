Елена Синица В Пермском крае выявлено 649 новых случаев заражения коронавирусом Умерло ещё два жителя региона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 649 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на портале «Стоп коронавирус».

За эти же сутки в краевые медучреждения госпитализирован 31 человек. Вылечились от коронавируса 316 человек, умерло двое.





С начала пандемии коронавируса в регионе выявлено 381 262 случая заражения.

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