Елена Синица
В Пермском крае выявлено 649 новых случаев заражения коронавирусом
Умерло ещё два жителя региона
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За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 649 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на портале «Стоп коронавирус».
За эти же сутки в краевые медучреждения госпитализирован 31 человек. Вылечились от коронавируса 316 человек, умерло двое.
С начала пандемии коронавируса в регионе выявлено 381 262 случая заражения.
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