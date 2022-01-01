Елена Синица В конце августа в Прикамье ожидается аномально жаркая погода Температура воздуха превысит климатическую норму на +4...+5°C Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

В конце августа в Пермском крае ожидается аномально жаркая погода. Об этом сообщается в социальных сетях научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

Поясняется, что температура воздуха превысит климатическую норму на +4...+5°C. Осадки выпадут в количестве 50% от декадной нормы, добавили синоптики. При этом основная их часть придётся на вторую половину декады или на её конец. Однако синоптики не исключают, что в ближайшую неделю местами не выпадет ни капли.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.