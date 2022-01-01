Елена Синица За сутки в Пермском крае произошло 16 пожаров Погибших нет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За субботу, 20 августа, в Пермском крае произошло 16 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС.

По данным ведомства, два пожара случилось в Перми, пять — в Пермском муниципальном районе, два — в Добрянском округе. По одному пожару на территориях Октябрьского, Верещагинского, Краснокамского, Нытвенского Чернушинского и Чусовского городских округов, Кишертского муниципального округа.





Погибших и травмированных нет, добавили в краевом МЧС.





Основными причинами возникновения пожаров стали: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнём.





В этот же день год назад произошло шесть пожаров.

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