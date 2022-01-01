Елена Синица
За сутки в Пермском крае произошло 16 пожаров
Погибших нет
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За субботу, 20 августа, в Пермском крае произошло 16 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС.
По данным ведомства, два пожара случилось в Перми, пять — в Пермском муниципальном районе, два — в Добрянском округе. По одному пожару на территориях Октябрьского, Верещагинского, Краснокамского, Нытвенского Чернушинского и Чусовского городских округов, Кишертского муниципального округа.
Погибших и травмированных нет, добавили в краевом МЧС.
Основными причинами возникновения пожаров стали: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнём.
В этот же день год назад произошло шесть пожаров.
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