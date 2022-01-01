Елена Синица На ул.Докучаева появилась выделенная полоса для автобусов Она появилась между остановками «База сельхозтехники» и «Сосновый бор» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми на ул.Докучаева появилась выделенная полоса для автобусов. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Как пояснили в дептрансе, выделенная полоса появилась между остановками «База сельхозтехники» и «Сосновый бор» . Так автобусы, следующие из Дзержинского и Кировского районов будут меньше зависеть от трафика на этом участке.





В результате автобусы №6, 15, 60 и маршрутное такси №10т повысят точность соблюдения расписания и увеличат скорость сообщения, добавили в ведомстве.

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