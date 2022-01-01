Елена Синица В Прикамье в ДТП с лосем пострадали два человека В их числе трёхлетний ребёнок Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае произошло ДТП участием дикого животного — лося. В результате пострадали отец-водитель и его трёхлетний сын. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГИБДД.

Поясняется, что авария произошла на юго-западе региона ночью 19 августа. На LADA Granta по автодороге Большая Соснова —Частые ехали 30-летний житель Краснокамска и его сын. Вблизи Большой Сосновы водитель наехал на лося. Из-за лобового столкновения с животным автомобиль вылетел с трассы.





В результате ДТП отец и ребёнок получили различные травмы, сообщили в ведомстве.

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