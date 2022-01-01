Елена Синица За месяц выдача автокредитов в Пермском крае выросла на 40,1% В июле был выдан 1 261 такой кредит Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В июле 2022 года в Пермском крае выдали 1 261 автокредит. Это на 40,1% больше, чем в июне того же года (в июне — 900). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким показателем край входит в ТОП-30 регионов-лидеров, занимая 10-е место.





В целом по России за июль 2022 года было выдано 46,8 тыс. автокредитов, что на 16,1% больше, чем месяцем ранее ( в июне — 40,3 тыс.).





Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в июле 2022 года было выдано в Москве (2,97 тыс.), Московской области (2,67 тыс.), Санкт-Петербурге (2,41 тыс.), а также в республиках Татарстан (2,35 тыс.) и Башкортостан (2,07 тыс.).

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