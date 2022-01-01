ППК не станет запускать электрички до Осенцов и Березников Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

«Пермская пригородная компания» (ППК) отказалась от планов по запуску скоростных электричек «Ласточка» до Березников и Осенцов. Об этом сообщает "Коммерсант-Прикамье".

От проработки маршрута Пермь — Березники и Пермь -Осенцы в компании отказались, так как да этих пунктов назначения удобнее добраться автомобильным транспортом.

Вместе гендиректор ППК Сергей Канцур не исключил круглогодичной работы «Ласточек» по маршруту Пермь — Губаха. Предполагается, что электрички будут курсировать по выходным и праздничным дням. Ранее ППК запустила железнодорожный экспресс в Губаху для перевозки пассажиров в зимний период.

На данный момент в Пермском крае «Ласточки» курсируют из Перми до Екатеринбурга, Кишерти, Верещагино Краснокамска, Чусового. Кроме того, на территории Перми был запущен кольцевой маршрут в рамках проекта «Компактный город», также известного как «Наземное метро». Он соединяет различные районы Перми с помощью скоростных электричек.

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