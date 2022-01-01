Елена Синица В Пермском крае 642 новых случая заражения коронавирусом Умер от COVID-19 один житель региона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 642 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается на портале «Стоп коронавирус».

За сутки госпитализировано в медучреждения региона 67 человек. Вылечились от коронавируса 334 жителя, умер один.





С начала пандемии в Пермском крае выявлено 380 613 случаев заражения COVID-19.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.