Елена Синица
В Пермском крае 642 новых случая заражения коронавирусом
Умер от COVID-19 один житель региона
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За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 642 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается на портале «Стоп коронавирус».
За сутки госпитализировано в медучреждения региона 67 человек. Вылечились от коронавируса 334 жителя, умер один.
С начала пандемии в Пермском крае выявлено 380 613 случаев заражения COVID-19.
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