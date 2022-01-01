Елена Синица

В Пермском крае 642 новых случая заражения коронавирусом

Умер от COVID-19 один житель региона

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коронавирус

  Константин Долгановский

За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 642 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается на портале «Стоп коронавирус».

За сутки госпитализировано в медучреждения региона 67 человек. Вылечились от коронавируса 334 жителя, умер один.

С начала пандемии в Пермском крае выявлено 380 613 случаев заражения COVID-19.

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