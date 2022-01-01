В Перми на фасаде ДК Солдатова впервые представят мэппинг-программу Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Со 2 по 4 сентября в Перми пройдёт IV Фестиваль электронной музыки и визуального искусства EFEST (18+). Ка сообщили организаторы, в рамках события горожан ждёт несколько значимых премьер.

Так, фасад ДК им.Солдатова впервые станет полотном для аудиовизуальных инсталляций, посвящённых главной теме фестиваля — этносу. Уникальные работы создадут несколько команд медиахудожников.

Кроме мэппинга, режиссёрская студия Никиты Садовникова представит работу на фонтанной площади у ДК, меняющую городское пространство с помощью света. В её основе — древняя легенда, по которой счастье прячется в бутонах каменного цветка.

Внутри ДК состоятся премьеры инсталляции от двух известных медиакоманд . «Работы обещают зрителю необычное художественное переживание, созданное с помощью кинетических эффектов и новейших технологий», — сообщается в пресс-релизе.

EFEST 2022 пройдёт также на площадке ТРК Спешиlove. На площади у торгово-развлекательного центра состоится главное светомузыкальное шоу фестиваля (18+).

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