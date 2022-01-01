Глава минпромторга РФ Денис Мантуров приедет в Пермский край 26 августа Поделиться Твитнуть

Стала известна дата визита в Пермь вице-премьера РФ и главы минпромторга Дениса Мантурова. Как сообщает ВЕТТА, высокопоставленный чиновник проведёт в регионе пятницу, 26 августа.

Предполагается, что Мантуров посетит ряд предприятий Прикамья и проведёт встречу с губернатором Дмитрием Махониным.

Последний раз Денис Мантуров посещал Пермский край в декабре 2021 года в составе делегации, возглавляемой председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.





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