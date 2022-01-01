Андрей Стрельцов Пермские легкоатлеты удачно выступили на Кубке Москвы Она стали серебряными призёрами соревнований Поделиться Твитнуть

В Москве на стадионе ОЦ им. братьев Знаменских прошёл Кубок Москвы — «Мемориал В.П. Куца». Двое спортсменов, представляющих Пермский край, финишировали вторыми на этих стартах.

На второй строчке среди метателей ядра закрепился Александр Лесной. А Ксения Зырянова с серебряной медалью финишировала на дистанции 3000 метров.

Это заключительные старты перед финальной серией соревнований «Королева российского спорта».

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